Постпредство РФ при ООН опровергло факт нарушения воздушного пространства Эстонии

Российское Минобороны в свою очередь опровергло все обвинения Эстонии в нарушении воздушного пространства. В ведомстве указали, что три российских МиГ-31 совершили плановый полет из Карелии в Калининградскую область, он проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, без нарушения границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля. Во время полета самолеты РФ не отклонялись от согласованной воздушной трассы и не нарушали воздушное пространство Эстонии. -0-