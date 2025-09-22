Постпредство РФ при ООН опровергло факт нарушения воздушного пространства Эстонии

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эстония не предоставила никаких доказательств, обвиняя Россию в нарушении своего воздушного пространства. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, сообщает ТАСС.
«Нашим соседям теперь померещилось, что по вине России произошло нарушение воздушного пространства Эстонии. Доказательств, как всегда, нет. А между тем факты свидетельствуют о том, что 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 осуществили плановый перелет из Карелии на аэродром, расположенный в Калининградской области, который выполнялся строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — подчеркнул дипломат.
Миссия США при НАТО обвинила Россию в нарушении воздушного пространства Эстонии.
Ранее Таллин обвинил Москву в том, что 19 сентября российские истребители нарушили границу страны над Балтийским морем и находились в ее воздушном пространстве необычно долгое время — 12 минут.
Российское Минобороны в свою очередь опровергло все обвинения Эстонии в нарушении воздушного пространства. В ведомстве указали, что три российских МиГ-31 совершили плановый полет из Карелии в Калининградскую область, он проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, без нарушения границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля. Во время полета самолеты РФ не отклонялись от согласованной воздушной трассы и не нарушали воздушное пространство Эстонии. -0-