Путин поручил ввести в оборот сырьевые товары с драгметаллами

В России с 2026 года запустят пилотный проект по вовлечению в оборот сырьевых товаров с драгоценными металлами. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин, документ опубликован на портале правовой информации.
Пилотный проект будет действовать с 1 января по 31 декабря 2026 года. К сырьевым товарам с драгметаллами относятся руды, концентраты цветных металлов, отходы и лом драгметаллов, а также отходы электротехнических изделий, используемые для извлечения драгоценных металлов.
Ранее Владимир Путин поручил подготовить законопроект о защите Байкала.