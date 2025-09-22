Путин поручил ввести в оборот сырьевые товары с драгметаллами

Пилотный проект будет действовать с 1 января по 31 декабря 2026 года. К сырьевым товарам с драгметаллами относятся руды, концентраты цветных металлов, отходы и лом драгметаллов, а также отходы электротехнических изделий, используемые для извлечения драгоценных металлов.