Юрий Матузов сложил полномочия главы Бутурлиновского района

Из-за избрания в воронежскую облдуму Юрий Матузов оставил пост главы Бутурлиновского района. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, отметив, что руководил райадминистрацией 14 лет.

Источник: администрация Бутурлиновского района Воронежской области

«Я не прощаюсь! Я не ухожу из района и всегда буду рядом. Обещаю, что буду так же участвовать в решении ваших проблем и всегда приду на помощь», — написал господин Матузов.

Юрий Матузов родился в 1966 году в Белгородской области. В 1993 году окончил Воронежский лесотехнический институт (ныне — ВГАУ имени Петра I), в 2005-м — Воронежскую государственную технологическую академию (ныне — ВГУИТ). В 2000 году стал замглавы Бобровского района Воронежской области по экономике и финансам. Через шесть лет перешел на пост гендиректора местного ОАО «Завод растительных масел “Бутурлиновский”» (с 2017 года — АО; входит в петербургский сельскохозяйственный концерн «Детскосельский»). В 2011-м стал главой Бутурлиновского района. В последний раз был переизбран в 2022-м.

Политсовет регионального отделения партии «Единая Россия» рекомендовал депутатам воронежской облдумы избрать Юрия Матузова спикером регпарламента. Он может сменить на этом посту Владимира Нетесова, который, в свою очередь, претендует на пост сенатора от Воронежской области.

