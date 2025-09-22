Захарова ответила на запрет фильма «Иван Васильевич меняет профессию» в Молдавии

О введении запрета на показ знаменитой киноленты в Молдавии стало известно в понедельник, 22 сентября. Тогда Кишинев обосновал все якобы «милитаризмом», присутствующим в картине. При этом не уточнялось, где именно молдавские власти узрели такой контекст.