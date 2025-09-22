Ричмонд
Захарова ответила на запрет фильма «Иван Васильевич меняет профессию» в Молдавии

Захарова указала на отсутствие демократии в Молдавии.

Источник: Комсомольская правда

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова ответила на запрет фильма Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» в Молдавии. Соответствующий пост дипломат опубликовала в личном Telegram-канале.

О введении запрета на показ знаменитой киноленты в Молдавии стало известно в понедельник, 22 сентября. Тогда Кишинев обосновал все якобы «милитаризмом», присутствующим в картине. При этом не уточнялось, где именно молдавские власти узрели такой контекст.

Так или иначе, теперь ситуацию прокомментировала Мария Захарова. Она иронично напомнила, как Кишинев везде говорил о «демократии» в стране.

«Демократия по Санду», — написала Захарова.

