Трамп иронично высказался о женщинах в рядах ополчения Венесуэлы

Глава США оценил кадры групповых тактических учений венесуэльского ополчения.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сделал ироничное замечание относительно венесуэльских женщин, присоединившихся к ополчению.

На платформе Truth Social глава государства поделился получившими широкое распространение в сети кадрами групповых тактических учений, где центральное место занимает женщина с автоматом.

«Совершенно секретно: мы застали венесуэльское ополчение на тренировке. Очень серьезная угроза», — прокомментировал Трамп опубликованный видеоролик.

Напомним, что ранее Трампа раскритиковали за танцы на поминальной службе по Чарли Кирку.

