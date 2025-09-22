Трамп иронично высказался о женщинах в рядах ополчения Венесуэлы

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сделал ироничное замечание относительно венесуэльских женщин, присоединившихся к ополчению.
На платформе Truth Social глава государства поделился получившими широкое распространение в сети кадрами групповых тактических учений, где центральное место занимает женщина с автоматом.
«Совершенно секретно: мы застали венесуэльское ополчение на тренировке. Очень серьезная угроза», — прокомментировал Трамп опубликованный видеоролик.
Напомним, что ранее Трампа раскритиковали за танцы на поминальной службе по Чарли Кирку.
