На Украине заявили, что в окружении Зеленского зреет переворот

В окружении Владимира Зеленского нарастает внутреннее противостояние. Об этом пишет «Страна».
По данным издания, ключевой фигурой в этом конфликте может стать первый вице-премьер Михаил Федоров. Он сохраняет значительное влияние на Зеленского, а также обладает сильным медийным имиджем. По сведениям источников, именно он сыграл решающую роль в возвращении полномочий антикоррупционным органам НАБУ и САП в июле.
В Киеве, как утверждается, сформировался мощный альянс, который недоволен главой офиса президента Андреем Ермаком. Этот альянс рассматривает Федорова как потенциальную альтернативу Ермаку.
Ранее нардеп Марьяна Безуглая раскритиковала нового командующего штурмовыми войсками ВСУ Валентина Манько.