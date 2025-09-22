Ричмонд
Захарова отреагировала на запрет в Молдавии фильма Гайдая

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Запрет в Молдавии фильма «Иван Васильевич меняет профессию» режиссера Леонида Гайдая является примером «демократии по Санду».

Источник: РИА "Новости"

Об этом написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Демократия по [президенту Молдавии Майи] Санду», — отметила дипломат, комментируя соответствующую информацию в СМИ.

