Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп и Токаев заключили «исторический» контракт

Казахстан и американская компания Wabtec заключили соглашение на поставку 300 локомотивов на сумму $4,2 млрд.

Казахстан и американская компания Wabtec заключили соглашение на поставку 300 локомотивов на сумму $4,2 млрд. Сделку, которую в Вашингтоне уже назвали «крупнейшей в истории», анонсировали после переговоров президентов Дональда Трампа и Касым-Жомарта Токаева.

О подписании документа сообщил министр торговли США Говард Латник. В своем аккаунте в соцсети Х он назвал соглашение «крупнейшим по локомотивам в истории», отметив, что «эта сделка на $4 млрд — не просто огромный успех».

Как уточнили в пресс-службе президента Казахстана, соглашение было подписано в ходе визита Токаева в США и предусматривает производство 300 грузовых локомотивов с улучшенными характеристиками и их дальнейшее сервисное обслуживание.

Локомотивы будут собираться не в США, а в Казахстане — на локомотивосборочном заводе Wabtec, который работает в Астане с 2009 года. За это время предприятие уже выпустило свыше 600 локомотивов, а уровень локализации производства достиг 45%.

Пресс-служба Токаева также сообщила, что в ходе переговоров с Трампом «отмечалась важность расширения взаимодействия в сферах экономики и торговли». Визит казахстанского лидера в США также был отмечен встречами с руководством таких гигантов, как Chevron, Amazon и PepsiCo, что свидетельствует о стремлении Астаны к углублению экономического сотрудничества с Вашингтоном.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше