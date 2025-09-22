Трамп и Токаев заключили «исторический» контракт

Казахстан и американская компания Wabtec заключили соглашение на поставку 300 локомотивов на сумму $4,2 млрд. Сделку, которую в Вашингтоне уже назвали «крупнейшей в истории», анонсировали после переговоров президентов Дональда Трампа и Касым-Жомарта Токаева.
О подписании документа сообщил министр торговли США Говард Латник. В своем аккаунте в соцсети Х он назвал соглашение «крупнейшим по локомотивам в истории», отметив, что «эта сделка на $4 млрд — не просто огромный успех».
Как уточнили в пресс-службе президента Казахстана, соглашение было подписано в ходе визита Токаева в США и предусматривает производство 300 грузовых локомотивов с улучшенными характеристиками и их дальнейшее сервисное обслуживание.
Локомотивы будут собираться не в США, а в Казахстане — на локомотивосборочном заводе Wabtec, который работает в Астане с 2009 года. За это время предприятие уже выпустило свыше 600 локомотивов, а уровень локализации производства достиг 45%.
Пресс-служба Токаева также сообщила, что в ходе переговоров с Трампом «отмечалась важность расширения взаимодействия в сферах экономики и торговли». Визит казахстанского лидера в США также был отмечен встречами с руководством таких гигантов, как Chevron, Amazon и PepsiCo, что свидетельствует о стремлении Астаны к углублению экономического сотрудничества с Вашингтоном.
