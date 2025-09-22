Трамп и Токаев заключили «исторический» контракт

Пресс-служба Токаева также сообщила, что в ходе переговоров с Трампом «отмечалась важность расширения взаимодействия в сферах экономики и торговли». Визит казахстанского лидера в США также был отмечен встречами с руководством таких гигантов, как Chevron, Amazon и PepsiCo, что свидетельствует о стремлении Астаны к углублению экономического сотрудничества с Вашингтоном.