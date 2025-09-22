«Царя запретили»: Мединский высмеял запрет Кишиневом фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

Помощник президента РФ Владимир Мединский в ироничной форме прокомментировал запрет Кишиневом известной советской комедии режиссера Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» под надуманным предлогом. Об этом он написал в свое Telegram-канале.
«О, горе мне!» Молдавские власти «царя запретили». Стараюсь не замечать всякого рода глупости. Но это особый случай", — отметил он.
Такими решениями «молдаванские власти» реально себя обессмертят, констатировал Мединский.
Ранее стало известно что власти Молдавии запретили показывать культовую советскую комедию «Иван Васильевич меняет профессию» из-за якобы милитаристского контекста. В качестве причины Кишинев назвал «милитаристский контекст и политическое содержание». Какое именно — также не говорится. Равно, как и какие-либо другие подробности.