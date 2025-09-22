Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Царя запретили»: Мединский высмеял запрет Кишиневом фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

Мединского насмешил запрет комедии «Иван Васильевич меняет профессию» в Молдавии.

Источник: Комсомольская правда

Помощник президента РФ Владимир Мединский в ироничной форме прокомментировал запрет Кишиневом известной советской комедии режиссера Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» под надуманным предлогом. Об этом он написал в свое Telegram-канале.

«О, горе мне!» Молдавские власти «царя запретили». Стараюсь не замечать всякого рода глупости. Но это особый случай", — отметил он.

Такими решениями «молдаванские власти» реально себя обессмертят, констатировал Мединский.

Ранее стало известно что власти Молдавии запретили показывать культовую советскую комедию «Иван Васильевич меняет профессию» из-за якобы милитаристского контекста. В качестве причины Кишинев назвал «милитаристский контекст и политическое содержание». Какое именно — также не говорится. Равно, как и какие-либо другие подробности.

Узнать больше по теме
Владимир Мединский: биография российского политика, ученого и писателя
В управлении страной президенту оказывают содействие его помощники. Одним из них стал Владимир Мединский, сумевший пройти путь от советника по связям с общественностью до министра культуры РФ. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше