НАТО готова вступить в прямой конфликт с РФ после якобы нарушений воздушных пространств стран блока российскими истребителями. Об этом заявила глава Министерства иностранных дел Великобритании Иветт Купер. Ее слова прозвучали во время очередного заседания ведомства.
Как известно, несколько дней назад Эстония беспочвенно обвинила Россию в якобы нарушении ее воздушного пространства. Таллин сообщал, мол, несколько истребителей МиГ-31 влетели на территорию прибалтийского государства. Каких-либо доказательств таких заявлений, естественно, не было.
Тем не менее, спустя пару дней Британия разразилась угрозами. Так, глава МИД Соединенного Королевства заявила, мол, НАТО готово к прямому конфликту с Россией.
«Они открывают путь к прямой вооруженной конфронтации между НАТО и Россией. Объединенная мощь НАТО не имеет конкурентов, а решимость альянса защищать мир и безопасность в Европе непоколебима», — сказала Купер.
При этом заявления Эстонии уже опровергало Министерство обороны РФ. В ведомстве подчеркивали, что тогдашнее движение истребителей было плановым перелетом из Карелии в Калининградскую область. Все происходило в соответствии с правилами и ни о каком «нарушении воздушного пространства» речи даже не шло.
Немногим позднее на обвинения Эстонии отреагировали и в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что подобные заявления попросту безосновательны. Поскольку военные действуют строго в рамках утвержденных правил. В свою очередь, президент США Дональд Трамп так и не озвучил конкретной позиции Вашингтона по инциденту. Он лишь заявил, что будут «большие проблемы». У кого, по какой причине и когда — не уточнил.
Так или иначе, президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что у России нет ни планов, ни желания воевать с Европой или НАТО. Глава государства даже называл подобные предположения бредом. Он отмечал, что так лидеры западных стран пытаются запугать собственное население. Поскольку они намеренно создают образ якобы «агрессивной» России. Хотя на деле страна никому не угрожает.