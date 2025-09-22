Дюжаррик: Встреча Лаврова с Гуттерешем планируется на 25 сентября в Нью-Йорке

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в настоящее время прорабатываются десятки встреч министра Сергея Лаврова на 80-й Генеральной Ассамблеи ООН, в том числе и с американской стороной, с госсекретарем США Марко Рубио.