Дюжаррик: Встреча Лаврова с Гуттерешем планируется на 25 сентября в Нью-Йорке

Российскую делегацию для участия в работе 80-й сессии ГА ООН возглавит Лавров.

Источник: Комсомольская правда

Предполагаемая встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и генерального секретаря ООН Антониу Гутеррешем запланирована на 25 сентября. Об этом заявил на брифинге официальный представитель всемирной организации Стефан Дюжаррик.

«Полагаю, что она состоится после полудня в четверг», — сказал он.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в настоящее время прорабатываются десятки встреч министра Сергея Лаврова на 80-й Генеральной Ассамблеи ООН, в том числе и с американской стороной, с госсекретарем США Марко Рубио.

Как писал сайт KP.RU, 21 августа президент РФ Владимир Путин утвердил состав российской делегации для участия в работе 80-й сессии ГА ООН. Делегацию страны возглавит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. В нее также войдут замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, сенатор Совфеда Григорий Карасин, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

