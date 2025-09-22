Дюжаррик: Встреча Лаврова с Гуттерешем планируется на 25 сентября в Нью-Йорке

Предполагаемая встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и генерального секретаря ООН Антониу Гутеррешем запланирована на 25 сентября. Об этом заявил на брифинге официальный представитель всемирной организации Стефан Дюжаррик.
«Полагаю, что она состоится после полудня в четверг», — сказал он.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в настоящее время прорабатываются десятки встреч министра Сергея Лаврова на 80-й Генеральной Ассамблеи ООН, в том числе и с американской стороной, с госсекретарем США Марко Рубио.
Как писал сайт KP.RU, 21 августа президент РФ Владимир Путин утвердил состав российской делегации для участия в работе 80-й сессии ГА ООН. Делегацию страны возглавит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. В нее также войдут замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, сенатор Совфеда Григорий Карасин, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.