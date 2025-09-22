США могут ввести санкции против всего МУС уже на этой неделе

«США рассматривают возможность введения санкций уже на этой неделе против всего Международного уголовного суда», — говорится в сообщении.
Шесть информированных источников подтвердили, что решение о подобных мерах ожидается в ближайшее время. Один американский чиновник, пожелавший остаться неизвестным, уточнил, что действительно рассматривается вариант санкций против всего учреждения, однако воздержался от конкретики по срокам.
Другой источник сообщил, что представители МУС провели экстренные внутренние совещания для анализа потенциальных последствий таких шагов. По данным двух иных осведомлённых лиц, также прошли встречи с дипломатами государств-членов международного суда.
Ранее США ввели санкции в отношении четырёх новых сотрудников из МУС. Основанием для применения ограничений стала деятельность структуры, нацеленная на расследование, арест и привлечение к суду граждан США или Израиля без санкции властей этих государств. При этом Рубио охарактеризовал МУС как «институт-банкрот».