США могут ввести санкции против всего МУС уже на этой неделе

Шесть информированных источников подтвердили, что решение о подобных мерах ожидается в ближайшее время. Один американский чиновник, пожелавший остаться неизвестным, уточнил, что действительно рассматривается вариант санкций против всего учреждения, однако воздержался от конкретики по срокам.