Захарова: Лавров может встретиться с делегацией США на полях ГА ООН

Сейчас прорабатываются десятки встреч главы МИД РФ на полях ГА ООН.

Источник: Аргументы и факты

В настоящее время прорабатывается встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с американской делегацией в рамках предстоящей сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что на полях ассамблеи традиционно планируются десятки двусторонних и многосторонних встреч для главы российского внешнеполитического ведомства. Захарова также добавила, что продолжается процесс получения виз для российских дипломатов и аккредитаций для журналистов.

Сергей Лавров возглавит делегацию РФ на юбилейной 80-й сессии Генассамблеи ООН. Запланировано его выступление с трибуны 27 сентября, а также встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и другими участниками.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что на 80-й сессии Генассамблеи ООН запланирована встреча Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио.

