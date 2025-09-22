Захарова: Лавров может встретиться с делегацией США на полях ГА ООН

В настоящее время прорабатывается встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с американской делегацией в рамках предстоящей сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она отметила, что на полях ассамблеи традиционно планируются десятки двусторонних и многосторонних встреч для главы российского внешнеполитического ведомства. Захарова также добавила, что продолжается процесс получения виз для российских дипломатов и аккредитаций для журналистов.
Сергей Лавров возглавит делегацию РФ на юбилейной 80-й сессии Генассамблеи ООН. Запланировано его выступление с трибуны 27 сентября, а также встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и другими участниками.
Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что на 80-й сессии Генассамблеи ООН запланирована встреча Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио.