Генштаб России: осенью призывники получат электронные повестки

Осенний призыв в России стартует 1 октября. Новобранцам отправят электронные повестки через «Госуслуги», но и от бумажных носителей военкоматы пока не отказываются. С момента публикации повестки в едином реестре призывнику ограничат выезд из страны, а в случае неявки в военкомат в течение 20 дней — запретят водить машину и распоряжаться имуществом. В зону СВО, по заявлению Генштаба, срочников не отправят, а решение об отправке в часть теперь будет действовать год. Главное о призыве — в материале «Газеты.Ru».