«Демократия по Санду»: Захарова высмеяла запрет «Ивана Васильевича» в Молдавии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала решение властей Молдавии прервать показ советской комедии «Иван Васильевич меняет профессию».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала решение властей Молдавии прервать показ советской комедии «Иван Васильевич меняет профессию». В своем Telegram-канале она кратко охарактеризовала произошедшее фразой: «Демократия по [президенту Молдавии Майи] Санду».

Реакция дипломата последовала на сообщения СМИ о том, что в Молдавии во время эфира был остановлен показ знаменитого фильма Леонида Гайдая. Как сообщил «Sputnik Молдова», причиной стал якобы обнаруженный в комедии «милитаризм». Зрители вместо фильма увидели уведомление о приостановке трансляции.

Этот запрет стал возможен благодаря закону от 2022 года, который ограничивает показ контента из стран, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. Россия вышла из этой конвенции после прекращения членства в Совете Европы, что формально позволило молдавским властям применить норму даже к советской киноклассике, найдя в ней «милитаристское содержание».

