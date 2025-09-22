«Демократия по Санду»: Захарова высмеяла запрет «Ивана Васильевича» в Молдавии

Этот запрет стал возможен благодаря закону от 2022 года, который ограничивает показ контента из стран, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. Россия вышла из этой конвенции после прекращения членства в Совете Европы, что формально позволило молдавским властям применить норму даже к советской киноклассике, найдя в ней «милитаристское содержание».