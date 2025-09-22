«Демократия по Санду»: Захарова высмеяла запрет фильма Гайдая в Молдавии

«Демократия по Санду», — написала дипломат.
Захарова таким образом отреагировала на информацию о запрете советского фильма, распространённую в средствах массовой информации.
Напомним, что трансляцию культовой картины прервали на телевидении в Молдавии из-за «милитаристского содержания». Согласно законам страны, поставщики медиауслуг не должны транслировать программы информационного, информационно-аналитического, военного и политического содержания, произведённые не в США, Канаде и ЕС.
