«Демократия по Санду»: Захарова высмеяла запрет фильма Гайдая в Молдавии

Запрет показа комедии Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» в Молдавии является проявлением так называемой «демократии по Санду». С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале.

Источник: Life.ru

«Демократия по Санду», — написала дипломат.

Захарова таким образом отреагировала на информацию о запрете советского фильма, распространённую в средствах массовой информации.

Напомним, что трансляцию культовой картины прервали на телевидении в Молдавии из-за «милитаристского содержания». Согласно законам страны, поставщики медиауслуг не должны транслировать программы информационного, информационно-аналитического, военного и политического содержания, произведённые не в США, Канаде и ЕС.

