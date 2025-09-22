Reuters: США могут ввести санкции против МУС в ближайшие дни

Как указывает Reuters, должностные лица МУС уже провели экстренные совещания о возможных последствиях всеобъемлющих санкций совместно с представителями государств — членов организации. По информации агентства, санкции могут повлиять на возможность МУС платить своим сотрудникам, ограничить доступ к банковским счетам и программному обеспечению компьютеров в офисах организации. -0-