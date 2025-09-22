Reuters: США могут ввести санкции против МУС в ближайшие дни

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. США могут ввести санкции против Международного уголовного суда (МУС) уже на этой неделе. Об этом со ссылкой на источники сообщило агентство Reuters.
Американская администрация изучает вариант введения санкций против всей организации, помимо отдельных должностных лиц.
«США рассматривают возможность введения санкций уже на этой неделе против всего Международного уголовного суда», — отмечается в агентстве.
Как указывает Reuters, должностные лица МУС уже провели экстренные совещания о возможных последствиях всеобъемлющих санкций совместно с представителями государств — членов организации. По информации агентства, санкции могут повлиять на возможность МУС платить своим сотрудникам, ограничить доступ к банковским счетам и программному обеспечению компьютеров в офисах организации. -0-