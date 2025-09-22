Лавров встретится с генсеком ООН в Нью-Йорке

В четверг, 25 сентября, в Нью-Йорке состоится встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем. Об этом проинформировал представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик.