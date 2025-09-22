Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лавров встретится с генсеком ООН в Нью-Йорке

В четверг, 25 сентября, в Нью-Йорке состоится встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем. Об этом проинформировал представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик.

Источник: Life.ru

«Это будет четверг», — сказал Дюжаррик.

По его словам, разговор, скорее всего, состоится поздно вечером.

Ранее в российском МИДе анонсировали десятки встреч Лаврова в США. Сейчас в Нью-Йорк съезжаются мировые лидеры на юбилейную сессию Генассамблеи ООН. Запланированы саммиты, конференции и памятные мероприятия, включая празднование 80-летия всемирной организации.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше