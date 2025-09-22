Лавров встретится с генсеком ООН в Нью-Йорке

«Это будет четверг», — сказал Дюжаррик.
По его словам, разговор, скорее всего, состоится поздно вечером.
Ранее в российском МИДе анонсировали десятки встреч Лаврова в США. Сейчас в Нью-Йорк съезжаются мировые лидеры на юбилейную сессию Генассамблеи ООН. Запланированы саммиты, конференции и памятные мероприятия, включая празднование 80-летия всемирной организации.
