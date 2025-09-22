Компания Boeing начала производство новейшего истребителя F-47

Boeing приступила к изготовлению первого прототипа нового истребителя шестого поколения F-47 — первый испытательный полёт машины намечен на 2028 год, пишет The War Zone. По информации издания, серийное производство стартовало спустя несколько месяцев после объявления о победе компании в конкурсе.
Начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Олвин заявил, что программа движется в ускоренном темпе.
«Мы готовы идти быстро. У нас нет выбора», — приводит его слова издание.
Разработка ведётся в рамках инициативы NGAD («Господство в воздухе нового поколения»).
NGAD включает не только создание пилотируемых истребителей, но и беспилотных спутниковых платформ, новых двигателей, вооружений, систем радиоэлектронной борьбы и средств управления боем. Многие детали проекта остаются засекреченными.
Из того, что раскрыто, следует: F-47 должен получить радиус действия более 1 тыс. морских миль, скорость свыше двух махов и современные технологии малозаметности. ВВС США планируют приобрести не менее 185 таких самолётов; ориентировочная стоимость одного экземпляра превышает 300 млн долларов.
