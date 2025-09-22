Компания Boeing начала производство новейшего истребителя F-47

Boeing приступила к изготовлению первого прототипа нового истребителя шестого поколения F-47 — первый испытательный полёт машины намечен на 2028 год, пишет The War Zone. По информации издания, серийное производство стартовало спустя несколько месяцев после объявления о победе компании в конкурсе.