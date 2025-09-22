Ричмонд
Трамп завтра встретится с Зеленским, руководством Аргентины и ЕС

Президент США Дональд Трамп проведёт серию дипломатических встреч на полях Генассамблеи ООН во вторник, 23 сентября. В частности, с Владимиром Зеленским. О предстоящем графике главы американского государства журналистов проинформировала официальный представитель Белого дома Каролин Левитт в ходе брифинга.

Источник: Life.ru

Пресс-секретарь уточнила, что запланированы двусторонние переговоры с генеральным секретарём ООН, а также с представителями Украины, Аргентины и Европейского союза. Левитт добавила, что на вторник также намечено проведение многосторонней встречи с участием делегации из Катара. В последующие дни Трамп планирует провести серию переговоров с лидерами Саудовской Аравии, Индонезии, Пакистана, Египта, Объединённых Арабских Эмиратов и Иордании.

Ранее в Британии раскрыли, что Зеленский на встрече с Трампом планирует попросить у него поддержать новое наступление украинских войск или попросить деньги на формирование новых резервов. Ситуация на фронте для Украины ухудшается с каждым днём.

