Трамп завтра встретится с Зеленским, руководством Аргентины и ЕС

Пресс-секретарь уточнила, что запланированы двусторонние переговоры с генеральным секретарём ООН, а также с представителями Украины, Аргентины и Европейского союза. Левитт добавила, что на вторник также намечено проведение многосторонней встречи с участием делегации из Катара. В последующие дни Трамп планирует провести серию переговоров с лидерами Саудовской Аравии, Индонезии, Пакистана, Египта, Объединённых Арабских Эмиратов и Иордании.