Трамп проведет встречу с Зеленским в Нью-Йорке

Американский лидер Дональд Трамп во вторник, 23 сентября, встретится с украинским коллегой Владимиром Зеленским на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
По ее информации, в этот же день глава Белого дома также планирует встретиться с руководством Аргентины, Катара, Европейского союза и Генеральным секретарем ООН.
Помимо этого, у Дональда Трампа ожидаются переговоры с представителями Саудовской Аравии, Индонезии, Пакистана, Египта, ОАЭ и Иордании, заключила Левитт.
