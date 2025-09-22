Ричмонд
Трамп проведет встречу с Зеленским в Нью-Йорке

Глава Белого дома также планирует встретиться с руководством Аргентины, Катара, Европейского союза и Генеральным секретарем ООН.

Источник: Аргументы и факты

Американский лидер Дональд Трамп во вторник, 23 сентября, встретится с украинским коллегой Владимиром Зеленским на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

По ее информации, в этот же день глава Белого дома также планирует встретиться с руководством Аргентины, Катара, Европейского союза и Генеральным секретарем ООН.

Помимо этого, у Дональда Трампа ожидаются переговоры с представителями Саудовской Аравии, Индонезии, Пакистана, Египта, ОАЭ и Иордании, заключила Левитт.

