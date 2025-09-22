Белый дом: Трамп во вторник встретится с Зеленским

Президент США Дональд Трамп во вторник 23 сентября встретится с Владимиром Зеленским, сказалапресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
Также Левитт заявила, что у Трампа запланированы двусторонние встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, руководителями Аргентины и Европейского союза.
Левит рассказала, что Трамп встретится с руководством Саудовской Аравии, Индонезии, Пакистана, Египта, ОАЭ и Иордании.
