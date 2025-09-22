Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белый дом: Трамп во вторник встретится с Зеленским

Президент США Дональд Трамп во вторник 23 сентября встретится с Владимиром Зеленским, сказалапресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

Президент США Дональд Трамп во вторник 23 сентября встретится с Владимиром Зеленским, сказалапресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

Также Левитт заявила, что у Трампа запланированы двусторонние встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, руководителями Аргентины и Европейского союза.

Левит рассказала, что Трамп встретится с руководством Саудовской Аравии, Индонезии, Пакистана, Египта, ОАЭ и Иордании.

Читайте материал «Baza: В аэропортах Москвы ввели план “ковер”».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше