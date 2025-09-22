Трамп лично прокомментирует предложение Владимира Путина по ДСНВ

Президент США Дональд Трамп в курсе предложения главы России Владимира Путина придерживаться ограничений по ДСНВ. Он намерен лично прокомментировать инициативу. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
Как известно, с идеей по ДСНВ российский лидер выступил в понедельник, 22 сентября. Тогда, выступая на заседании с постоянными членами Совета безопасности РФ, он предложил придерживаться имеющихся ограничений, как минимум, еще год.
И теперь Левитт сообщила, что Трамп уже услышал эти слова. Однако каких-либо комментариев Белый дом давать пока не будет. Поскольку президент США намерен ответить на него лично.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше