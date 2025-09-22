Reuters: США на неделе могут ввести санкции против всего МУС

Как писал сайт KP.RU, 20 августа стало известно, что администрация США ввела санкции в отношении еще четырех человек, которые работают в МУС. По словам госсекретаря США Марко Рубио, в список ограничений вошли судьи Николя Гийу (Франция) и Кимберли Прост (Канада), а также зампрокурора Маме Мандиайе Нианг (Сенегал) и Шамим Хан (Фиджи). Он уточнил, что причиной введения ограничительных мер стали попытки МУС проводить расследования в отношении граждан США и Израиля, задерживать их и привлекать к суду без одобрения соответствующих правительств.