Reuters: США на неделе могут ввести санкции против всего МУС

США обдумывают возможность введения санкции против всего МУС на этой неделе. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванные источники.
«США рассматривают возможность введения санкций уже на этой неделе против всего Международного уголовного суда», — говорится в материале.
Как отметило издание, шесть его источников сообщили, что решение о подобных «санкциях в отношении юридических лиц» ожидается в ближайшее время.
Кроме того, еще один анонимный источник уточнил, что представители суда уже провели экстренные внутренние совещания для обсуждения последствий возможных всеобщих санкций.
Как писал сайт KP.RU, 20 августа стало известно, что администрация США ввела санкции в отношении еще четырех человек, которые работают в МУС. По словам госсекретаря США Марко Рубио, в список ограничений вошли судьи Николя Гийу (Франция) и Кимберли Прост (Канада), а также зампрокурора Маме Мандиайе Нианг (Сенегал) и Шамим Хан (Фиджи). Он уточнил, что причиной введения ограничительных мер стали попытки МУС проводить расследования в отношении граждан США и Израиля, задерживать их и привлекать к суду без одобрения соответствующих правительств.