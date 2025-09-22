Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новый постпред США при ООН Уолтц призвал РФ и Украину к прямым переговорам

США ожидают, что Россия будет искать пути к деэскалации конфликта, отметил Уолтц.

Источник: Комсомольская правда

Недавно назначенный постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц призвал Москву и Киев вести прямые переговоры по мирному урегулированию конфликта.

В ходе выступления на заседании Совбеза ООН он заявил, что призывает Россию вести прямые переговоры с Украиной об этом конфликте.

По его словам, администрация США во главе с президентом Дональдом Трампом «потратила огромное количество времени и усилий» для разрешения украинского кризиса и ожидает, что «Россия будет искать пути к деэскалации конфликта».

Как писал сайт KP.RU, в пятницу, 19 сентября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин сохраняет готовность урегулировать ситуацию на Украине путем переговоров. Пресс-секретарь главы государства отметил, что российский лидер многое делает для дипломатического решения кризисной ситуации на Украине.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше