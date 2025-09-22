Новый постпред США при ООН Уолтц призвал РФ и Украину к прямым переговорам

Недавно назначенный постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц призвал Москву и Киев вести прямые переговоры по мирному урегулированию конфликта.
В ходе выступления на заседании Совбеза ООН он заявил, что призывает Россию вести прямые переговоры с Украиной об этом конфликте.
По его словам, администрация США во главе с президентом Дональдом Трампом «потратила огромное количество времени и усилий» для разрешения украинского кризиса и ожидает, что «Россия будет искать пути к деэскалации конфликта».
Как писал сайт KP.RU, в пятницу, 19 сентября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин сохраняет готовность урегулировать ситуацию на Украине путем переговоров. Пресс-секретарь главы государства отметил, что российский лидер многое делает для дипломатического решения кризисной ситуации на Украине.