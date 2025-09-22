Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп готовит ответ Путину: «Звучит довольно хорошо»

Президент США Дональд Трамп готовит личный ответ на предложение российского лидера Владимира Путина о продлении ограничений по ДСНВ.

Президент США Дональд Трамп готовит личный ответ на предложение российского лидера Владимира Путина о продлении ограничений по ДСНВ. На брифинге в Белом доме дали понять, что инициатива Москвы была воспринята позитивно, но окончательное слово останется за президентом.

Отвечая на прямой вопрос журналиста, примет ли Трамп предложение Путина о «продлении договора на год», пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что президент в курсе ситуации.

«Президент в курсе этого предложения… Думаю, оно звучит довольно хорошо, но он хочет лично высказаться на эту тему, и я позволю ему это сделать», — сказала Левитт, подчеркнув, что Трамп сам прокомментирует инициативу позже.

Этот комментарий стал первой официальной реакцией Вашингтона на громкую инициативу Владимира Путина.

Напомним, сегодня на заседании Совета Безопасности российский президент заявил о готовности Москвы после истечения срока действия ДСНВ в феврале 2026 года еще на год добровольно придерживаться ключевых количественных ограничений договора. Главным условием было названо аналогичное поведение со стороны США и отказ Вашингтона от шагов, подрывающих стратегический баланс. Теперь весь мир ожидает, каким будет ответ Дональда Трампа.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше