Трамп готовит ответ Путину: «Звучит довольно хорошо»

Президент США Дональд Трамп готовит личный ответ на предложение российского лидера Владимира Путина о продлении ограничений по ДСНВ. На брифинге в Белом доме дали понять, что инициатива Москвы была воспринята позитивно, но окончательное слово останется за президентом.
Отвечая на прямой вопрос журналиста, примет ли Трамп предложение Путина о «продлении договора на год», пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что президент в курсе ситуации.
«Президент в курсе этого предложения… Думаю, оно звучит довольно хорошо, но он хочет лично высказаться на эту тему, и я позволю ему это сделать», — сказала Левитт, подчеркнув, что Трамп сам прокомментирует инициативу позже.
Этот комментарий стал первой официальной реакцией Вашингтона на громкую инициативу Владимира Путина.
Напомним, сегодня на заседании Совета Безопасности российский президент заявил о готовности Москвы после истечения срока действия ДСНВ в феврале 2026 года еще на год добровольно придерживаться ключевых количественных ограничений договора. Главным условием было названо аналогичное поведение со стороны США и отказ Вашингтона от шагов, подрывающих стратегический баланс. Теперь весь мир ожидает, каким будет ответ Дональда Трампа.
