Глава МИД Польши выступил с «одной просьбой» к России

«У меня к российскому правительству только одна просьба: если еще одна ракета или воздушное судно пересекут наше воздушное пространство без разрешения, сознательно или по ошибке, и будут сбиты, а обломки упадут на территорию НАТО, не приходите сюда жаловаться. Вы были предупреждены», — сказал он.