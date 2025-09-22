Глава МИД Польши выступил с «одной просьбой» к России

«У меня к российскому правительству только одна просьба: если еще одна ракета или воздушное судно пересекут наше воздушное пространство без разрешения, сознательно или по ошибке, и будут сбиты, а обломки упадут на территорию НАТО, не приходите сюда жаловаться. Вы были предупреждены», — сказал он.
На этом заседании обсуждалось, в частности, появление около 20 дронов в воздушном пространстве Польши 10 сентября. Варшава назвала их российскими. Премьер-министр Польши Дональд Туск рассказал, что беспилотников с боевой частью среди них не было.
Российское посольство в Варшаве заявило, что Польша не представила доказательств российского происхождения аппаратов, которые, по утверждению дипмиссии, летели со стороны Украины. Минобороны России заявило, что «объекты для поражения на территории Польши не планировались».
После этого НАТО запустило операцию «Восточный часовой» на своем восточном фланге, в которой принимают участие военные и авиация десяти стран.
Позднее Польша снова заявляла о нарушениях: пограничные войска страны сообщали 19 сентября, что два российских истребителя нарушили зону безопасности польской нефтегазовой платформы Petrobaltic в Балтийском море, пролетев на малой высоте над ней.
Об инцидентах с пролетами российских дронов и самолетов в воздушном пространстве также заявляли Румыния и Эстония. Президент Чехии Петр Павел 20 сентября призвал сбивать российские самолеты, нарушившие воздушное пространство членов НАТО. Туск на это ответил, что Польша начнет это делать, только если будет на 100% уверена в поддержке остальных членов НАТО.
Москва отвергала обвинения в нарушениях воздушного пространства стран НАТО. Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза организации обвинил европейские страны в «паранойе». «Любые события немедленно интерпретируются в антироссийском ключе, мысль о том, что война с Россией неизбежна, яростно вбивается в головы европейских обывателей. На Россию навешивают ярлыки, лепят из нее образ врага, в принципе не утруждая какими-либо фактами или доказательствами», — сказал он.