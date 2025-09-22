Ричмонд
Беспилотники атаковали Москву. Что известно к этому часу

К настоящему времени известно об уничтожении девяти беспилотников, летевших на Москву. По предварительным данным, в результате атаки повреждений нет. Собянин в своих соцсетях отметил, что экстренные службы уже работают на местах происшествий.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили несколько беспилотников, которые атаковали Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин. Об этом информирует ТАСС.

К настоящему времени известно об уничтожении девяти беспилотников, летевших на Москву. По предварительным данным, в результате атаки повреждений нет. Собянин в своих соцсетях отметил, что экстренные службы уже работают на местах происшествий.

Помимо этого, в аэропорту Шереметьево введены временные ограничения. Перенесено 13 рейсов на вылет, шесть отменены, на прилет задерживаются 40 рейсов.

