Беспилотники атаковали Москву. Что известно к этому часу

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили несколько беспилотников, которые атаковали Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин. Об этом информирует ТАСС.
К настоящему времени известно об уничтожении девяти беспилотников, летевших на Москву. По предварительным данным, в результате атаки повреждений нет. Собянин в своих соцсетях отметил, что экстренные службы уже работают на местах происшествий.
Помимо этого, в аэропорту Шереметьево введены временные ограничения. Перенесено 13 рейсов на вылет, шесть отменены, на прилет задерживаются 40 рейсов.