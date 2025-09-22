Левитт: Трамп ознакомился с предложением Путина по ДСНВ

22 сентября Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности объявил о готовности РФ соблюдать положения ДСНВ. Однако президент подчеркнул, что такой шаг будет эффективным только при взаимном согласии со стороны США. В этом случае положения соглашения могли бы действовать ещё в течение года после 5 февраля 2026 года, когда истекает срок договора.