Левитт: Трамп ознакомился с предложением Путина по ДСНВ

Американский лидер выскажет своё мнение по поводу предложения российского коллеги в ближайшее время, заявила пресс-секретарь Белого дома.

Президент США Дональд Трамп ознакомился с предложением российского лидера Владимира Путина о продлении ограничений по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

«Президент в курсе этого предложения, и я позволю ему самому прокомментировать его позже», — заявила она.

Левитт выразила мнение, что предложение президента России звучит довольно хорошо, но Трамп хочет высказаться по этому поводу лично.

22 сентября Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности объявил о готовности РФ соблюдать положения ДСНВ. Однако президент подчеркнул, что такой шаг будет эффективным только при взаимном согласии со стороны США. В этом случае положения соглашения могли бы действовать ещё в течение года после 5 февраля 2026 года, когда истекает срок договора.

