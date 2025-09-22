В Белом доме сообщили, что Трамп встретится с Зеленским 23 сентября

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп 23 сентября встретится с Владимиром Зеленским. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, информирует ТАСС.
По ее словам, американский лидер 23 сентября проведет серию двусторонних встреч, в том числе с Зеленским.
«Президент также проведет двусторонние встречи с генеральным секретарем ООН и лидерами Аргентины и Европейского союза», — сообщила Ливитт.
Пресс-секретарь добавила, что позже в этот же день Трамп проведет многостороннюю встречу с представителями Катара, Саудовской Аравии, ОАЭ, Турции, Индонезии, Пакистана, Египта и Иордании. -0-