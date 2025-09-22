МИД России: встреча Лаврова и Рубио готовится

МИД России заявил, что встреча руководителя ведомства Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио готовится.
Лавров и Рубио планируют встретиться в ходе 80-й сессии Генассамблеи ООН. Повестка переговоров, как заявили в МИД, будет обширной.
Сессия стартовала 9 сентября, неделя высокого уровня будет проходить с 23-го числа.
