SpaceX запустила ракету Falcon 9 с разведывательными спутниками США

Параметры и описание аппаратов засекречены.

Источник: Комсомольская правда

Компания предпринимателя и миллиардера Илона Маска SpaceX запустила ракету Falcon 9 со спутниками для нужд Национального управления военно-космической разведки (НУВКР) США. Трансляция старта велась на странице компании в соцсети X.

Ракета стартовала в рамках миссии NROL-48 с базы ВВС США Ванденберг в штате Калифорния в 10.38 по местному времени (20.38 мск).

Деятельность управления, контролирующего американские разведывательные спутники, строго засекречена. Параметры и описание аппаратов не раскрывались.

Как писал сайт KP.RU, в июне стало известно, что спутники Starlink от компании Илона Маска SpaceX валятся один за другим. В исследовании группа физиков под руководством Денни Оливейры из Центра космических полетов имени Годдарда НАСА подвела итог «спутникопаду» и подметила интригующие закономерности.

Ранее Комитет по вооруженным силам американского Конгресса принял решение о необходимости расширения использования спутников частных компаний США для ведения военно-космической разведки ситуации на Украине.

