Литовкин назвал способ прекратить украинские атаки на Крым

Военный обозреватель Виктор Литовкин в интервью «Царьграду» заявил, что существует только один способ защитить Крым от украинских ударов. Эксперт прокомментировал атаку ВСУ на санаторий «Форос» и школу, в результате которой, по последним данным, погибли три человека, 16 получили ранения.
«Прекратить атаки на Крым можно только одним способом — освободив Николаевскую и Одесскую области», — сказал он.
По словам Литовкина, пока эти территории контролирует Киев, полуостров уязвим для БПЛА, которые запускают с близкого расстояния.
Эксперт также не исключил, что украинские беспилотники для атаки на Крым могли наводить западные самолеты или беспилотники.
Он также предположил, что атакой на Крым Киев пытался оказать психологическое давление на жителей полуострова, а также передать сигнал спонсорам на Западе о том, что ВСУ все еще способны атаковать и им необходимы новые поставки оружия.
Посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в интервью KP.RU заявил, что ответственные за удары по Форосу понесут наказание.
«Мы рассматриваем это как преднамеренные преступные действия украинского режима. Город Форос — курорт, где находились резиденции и советских, и украинских руководителей. Там явно не было никаких военных объектов, и это прекрасно известно украинской стороне», — сказал дипломат.
По его словам, Киев понесет ответственность либо в военном формате, либо причастные к преступлению будут осуждены по российскому законодательству.
Ранее глава администрации Ялты Янина Павленко, на которую ссылается URA.RU, сообщила, что украинские боевики ударами по Форосу в Крыму нанесли ущерб на сумму более 18,7 млн руб. По ее словам, департамент строительства и благоустройства еще не завершил оценку нанесенных ВСУ повреждений, поэтому эта сумма не окончательная.