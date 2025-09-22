Financial Times: США видят опасность в агрессии стран Балтии по отношению к РФ

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Часть сотрудников администрации президента США Дональда Трампа считают опасной агрессивную позицию стран Балтии в отношении России. Такое мнение высказал политический обозреватель британской газеты Financial Times (FT) Гидеон Рахман, сообщает ТАСС.
В американской администрации считают, что подобный подход начинает оказывать все большее влияние на европейскую внешнюю политику.
«Под поверхностью существует настоящая напряженность между администрацией Трампа и их союзниками в странах Балтии. В Вашингтоне я слышал жалобы на “эстонизацию” европейской внешней политики — отсылка к тому обстоятельству, что глава европейской дипломатии Кая Каллас — бывший премьер-министр Эстонии», — говорится в материале.
Указывается, что на недавнем совещании высокого уровня в Пентагоне чиновники балтийских стран были обвинены в том, что их оппозиция России имеет идеологическую подоплеку.
При этом подчеркивается, что недоверие между США и странами Балтии взаимное, так как последние не считают, что администрация Трампа находится на их стороне. -0-