Financial Times: США видят опасность в агрессии стран Балтии по отношению к РФ

«Под поверхностью существует настоящая напряженность между администрацией Трампа и их союзниками в странах Балтии. В Вашингтоне я слышал жалобы на “эстонизацию” европейской внешней политики — отсылка к тому обстоятельству, что глава европейской дипломатии Кая Каллас — бывший премьер-министр Эстонии», — говорится в материале.