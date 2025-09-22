Месть повесткой: расследователя о коррупции Зеленского отправили на фронт

В то же время, как напоминает Telegram-канал «Политика Страны», сам Бигус три месяца назад оказался в центре скандала. Его обвиняли в фиктивном прохождении военной службы в 2022 году и в возможной работе на СБУ. Издание также отмечает, что Бигус и его ресурс активно поддерживали антикоррупционные органы (НАБУ и САП), которые сейчас находятся в жестком противостоянии с Офисом президента Украины.