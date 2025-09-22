Напомним, что инцидент с беспилотниками произошёл 10 сентября. Польша подверглась вторжению 19 дронов и обвинила во всём Россию. Однако Минобороны РФ подчеркнуло непричастность Москвы к случившемуся. Польские СМИ и власти также изначально заявили, что из-за падения БПЛА была повреждена крыша жилого дома в населённом пункте Вырыки у границы с Украиной. Однако позже выяснилось, что повреждения выли вызваны не беспилотником, а ракетой с истребителя F-16.