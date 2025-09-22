Новый постпред США при ООН призвал Москву и Киев к прямым переговорам

«Я призываю Россию провести прямые переговоры с Украиной, чтобы положить конец этой войне», — заявил дипломат.
Он обратил внимание, что американская сторона потратила «огромное количество сил и времени» на решение украинского конфликта.
В пятницу, 19 сентября, верхняя палата американского Конгресса утвердила кандидатуру Уолтца на должность постпреда США в Организации Объединённых Наций. На следующий день он дал присягу в Госдепартаменте.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин сохраняет заинтересованность и готовность урегулировать конфликт вокруг Украины путём переговоров. По его словам, российский лидер надеется на продолжение сотрудничества с Соединёнными Штатами для достижения мирного соглашения.