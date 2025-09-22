Новый постпред США при ООН призвал Москву и Киев к прямым переговорам

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин сохраняет заинтересованность и готовность урегулировать конфликт вокруг Украины путём переговоров. По его словам, российский лидер надеется на продолжение сотрудничества с Соединёнными Штатами для достижения мирного соглашения.