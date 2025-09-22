В МИД РФ подтвердили, что Лавров и Рубио проведут встречу на полях Генассамблеи ООН

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин анонсировал встречу российского министра иностранных дел Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио в Нью-Йорке на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН. Об этом информирует ТАСС.
Вершинин также отметил обширную повестку предстоящих переговоров Лаврова и Рубио. «Она планируется, повестка по ней большая. Сама по себе встреча важная», — заявил дипломат.
В МИД РФ также отметили, что это будет первая за несколько лет встреча главы российского МИД с госсекретарем США.
Юбилейная сессия Генеральной Ассамблеи ООН открылась 9 сентября. Неделя высокого уровня пройдет с 23 по 29 сентября. -0-