«В альянсе есть некоторые, кто говорит, что в будущем НАТО следует сбивать российские самолёты, которые будут нарушать воздушное пространство альянса. Но другие, особенно в США, полагают, что это будет опасной эскалацией», — говорится в публикации.
Вашингтон и его сторонники расценивают подобные меры как фактор крайне опасного обострения. Мнение о раскладе сил в альянсе было высказано на фоне инцидента с эстонской стороной, которая в середине сентября заявила о мнимом нарушении её границ.
Ранее Life.ru рассказывал, что российское Минобороны отвергло обвинения Эстонии в нарушении воздушной границы российскими истребителями. Согласно комментарию ведомства, самолеты совершали плановый перелет из Карелии в Калининградскую область, неукоснительно соблюдая международные правила. Однако данный инцидент спровоцировал резкую реакцию Литвы. Министр обороны Довиле Шакалене допустила, что для защиты воздушных рубежей НАТО может применять силу, вплоть до уничтожения российских самолетов. Эта риторика контрастирует с позицией Москвы, обозначившей полет как рутинный.