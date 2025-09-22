Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Опасная эскалация»: В США высказались против атак на российские самолёты

По данным Financial Times, предложение некоторых членов НАТО, предусматривающее сбивание российских самолётов, нарушающих воздушное пространство альянса, вызывает опасения у ряда стран, в том числе у США. В Вашингтоне считают, что это может привести к опасной эскалации конфликта.

Источник: Life.ru

«В альянсе есть некоторые, кто говорит, что в будущем НАТО следует сбивать российские самолёты, которые будут нарушать воздушное пространство альянса. Но другие, особенно в США, полагают, что это будет опасной эскалацией», — говорится в публикации.

Вашингтон и его сторонники расценивают подобные меры как фактор крайне опасного обострения. Мнение о раскладе сил в альянсе было высказано на фоне инцидента с эстонской стороной, которая в середине сентября заявила о мнимом нарушении её границ.

Ранее Life.ru рассказывал, что российское Минобороны отвергло обвинения Эстонии в нарушении воздушной границы российскими истребителями. Согласно комментарию ведомства, самолеты совершали плановый перелет из Карелии в Калининградскую область, неукоснительно соблюдая международные правила. Однако данный инцидент спровоцировал резкую реакцию Литвы. Министр обороны Довиле Шакалене допустила, что для защиты воздушных рубежей НАТО может применять силу, вплоть до уничтожения российских самолетов. Эта риторика контрастирует с позицией Москвы, обозначившей полет как рутинный.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше