Мединский высмеял молдавские власти после запрета фильма Гайдая

Помощник президента России Владимир Мединский иронично отреагировал на запрет в Молдавии фильма Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию».
«“О, горе мне!” Молдавские власти “царя запретили”», — написал он в своем Telegram-канале.
Мединский отметил, что обычно старается не замечать «всякого рода глупости, но это особый случай».
Он подчеркнул, что решением запретить картину из-за якобы «милитаристского контекста и политического содержания» власти Молдавии «реально себя обессмертят».
Ранее запрет советской картины прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
