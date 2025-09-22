Трамп подпишет соглашение по соцсети TikTok на этой неделе

Соглашение по социальной сети TikTok будет подписано в ближайшее время — платформа перейдет по большей части к инвесторам США, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. Об этом информирует a rel= «nofollow» target= «_blank» href= «https://ria.ru/»>РИА Новости.
Сообщается, что президент США Дональд Трамп подпишет документ позже на этой неделе. В соответствии с условиями соглашения TikTok будет принадлежать большинству инвесторов США, осуществлять контроль будет совет директоров, у которых есть опыт в сфере нацбезопасности и кибербезопасности, в партнерстве с американским правительством.
Ранее, 19 сентября, Трамп по итогам телефонной беседы с председателем КНР Си Цзиньпином информировал о достижении прогресса в вопросе, связанного с TikTok.