МИД Польши попыталось пригрозить РФ

Ранее заявления Радослава Сикорского о возможности атаковать российские дроны и ракеты с территории Польши над Украиной уже вызывали критику в польских СМИ, которые отмечали, что такие действия могут привести к прямому вовлечению Варшавы в конфликт без гарантий коллективной защиты по пятой статье НАТО. Кроме того, польские власти ранее сообщали о пролете российских истребителей над нефтяной платформой «Петробалтик» в Балтийском море, однако доказательства этих инцидентов предоставлены не были.