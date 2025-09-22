Ричмонд
МИД Польши попыталось пригрозить РФ

Польша выразила готовность сбивать российские самолеты, если те окажутся в ее воздушном пространстве. Столь резкое и агрессивное заявление сделал глава МИД страны Радослав Сикорский.

Польша выразила готовность сбивать российские самолеты, если те окажутся в ее воздушном пространстве. Столь резкое и агрессивное заявление сделал глава МИД страны Радослав Сикорский.

«У меня к российскому правительству только одна просьба. Если еще одна ракета или воздушное судно пересекут наше воздушное пространство без разрешения, сознательно или по ошибке, и будут сбиты, а обломки упадут на территорию НАТО, не приходите сюда жаловаться», — заявил Сикорский на заседании Совбеза ООН.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕЗеленский уговаривает Польшу и Румынию вместе сбивать дроны над Украиной.

Сам министр охарактеризовал свои слова как «предупреждение». Отмечается, что поводом для дискуссии на заседании стал инцидент с предполагаемым появлением российских дронов над территорией Польши.

Ранее заявления Радослава Сикорского о возможности атаковать российские дроны и ракеты с территории Польши над Украиной уже вызывали критику в польских СМИ, которые отмечали, что такие действия могут привести к прямому вовлечению Варшавы в конфликт без гарантий коллективной защиты по пятой статье НАТО. Кроме того, польские власти ранее сообщали о пролете российских истребителей над нефтяной платформой «Петробалтик» в Балтийском море, однако доказательства этих инцидентов предоставлены не были.

