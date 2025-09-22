Макрон заявил о признании Францией государственности Палестины

«Я заявляю о признании сегодня Францией Государства Палестина», — заявил он на конференции по палестинскому вопросу, которая проходит в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.
Как передает корреспондент ТАСС, слова Макрона были встречены бурными аплодисментами представителей стран, поддерживающих Палестину.
«Нет никакого оправдания продолжению военной операции Израиля в Газе, — указал Макрон. — Время пришло остановить войну».
По словам французского лидера, признание Парижем Палестины «откроет путь к переговорам между израильтянами и палестинцами». «Шанс для мира существует, — подчеркнул президент. — Все мы должны работать над тем, чтобы ввести в действие механику мира».
Макрон сообщил, что «Франция готова принять участие в международной миссии по стабилизации в Газе и совместно с европейскими партнерами поддержать программы обучения и оснащения палестинских сил безопасности».