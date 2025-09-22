Евросоюз был привлекателен для россиян 25 лет назад «внешней картинкой», заявил в интервью RT политолог Александр Дудчак, комментируя слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что Запад больше не является моделью для подражания.
«Многим странам хотелось бы, например, такой уровень жизни, как во Франции лет тридцать назад. Так дело в том, что как раз европейские страны, и Германия, и Франция, и Британия со Штатами делали всё возможное для того, чтобы эти стремления просто уничтожить», — сказал он.
По словам эксперта, сегодня в Европе уровень жизни падает, ее заполонили мигранты, и подражать ей уже никто не хочет. Отторжение также вызывает и пропаганда ЛГБТ* в Европе, отметил политолог.
«Нормальные люди такому подражать уже не захотят. Действительно, в этом плане Орбан прав, что Запад давно больше не является образцом для подражания», — сказал Дудчак.
Ранее глава Центра французских исследований в Институте Европы РАН Сергей Федоров в интервью KP.RU заявил, что Франция и Бельгия выступили против конфискации замороженных на Западе российских активов из-за «шкурного интереса».
* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.