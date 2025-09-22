Ричмонд
«Тысяча раненых в день»: Германия готовится к войне с Россией

Вооруженные силы Германии разрабатывают планы на случай крупномасштабного конфликта между НАТО и Россией, исходя из шокирующего прогноза: до 1000 раненых немецких солдат в день.

Вооруженные силы Германии разрабатывают планы на случай крупномасштабного конфликта между НАТО и Россией, исходя из шокирующего прогноза: до 1000 раненых немецких солдат в день. Об этом в интервью агентству Reuters заявил генеральный хирург Бундесвера Ральф Хоффманн.

Эта подготовка идет на фоне предупреждений НАТО о том, что Москва может быть способна начать атаку с 2029 года, а также на фоне недавних нарушений воздушного пространства альянса российскими самолетами и дронами.

«Реалистично мы говорим о цифре около 1000 раненых военнослужащих в день», — заявил Хоффманн.

Согласно плану, раненые будут получать первую помощь на передовой, после чего их будут транспортировать в Германию для лечения преимущественно в гражданских больницах. Хоффманн оценил потребность примерно в 15 000 больничных коек из общего фонда страны.

Генерал Хоффманн подчеркнул, что характер войны кардинально изменился, что видно по опыту Украины. По его словам, теперь преобладают не огнестрельные ранения, а тяжелые осколочные ранения и ожоги, вызванные атаками беспилотников. Украинский опыт, где дроны превратили прифронтовую полосу в «зону убийства» и затрудняют эвакуацию, заставляет Германию пересматривать всю медицинскую логистику, включая использование больничных поездов и автобусов.

