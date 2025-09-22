«Тысяча раненых в день»: Германия готовится к войне с Россией

Генерал Хоффманн подчеркнул, что характер войны кардинально изменился, что видно по опыту Украины. По его словам, теперь преобладают не огнестрельные ранения, а тяжелые осколочные ранения и ожоги, вызванные атаками беспилотников. Украинский опыт, где дроны превратили прифронтовую полосу в «зону убийства» и затрудняют эвакуацию, заставляет Германию пересматривать всю медицинскую логистику, включая использование больничных поездов и автобусов.