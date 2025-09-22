Ричмонд
Франция признала государственность Палестины

«Я заявляю о признании сегодня Францией Государства Палестина», — заявил он на конференции по палестинскому вопросу, которая проходит в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о признании Парижем государственности Палестины.

«Я заявляю о признании сегодня Францией Государства Палестина», — заявил он на конференции по палестинскому вопросу, которая проходит в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Слова Макрона были встречены бурными аплодисментами представителей стран, поддерживающих Палестину.

«Нет никакого оправдания продолжению военной операции Израиля в Газе, — указал Макрон. — Пришло время остановить войну».

По словам французского лидера, признание Парижем Палестины «откроет путь к переговорам между израильтянами и палестинцами». «Шанс для мира существует, — подчеркнул президент. — Все мы должны работать над тем, чтобы ввести в действие механику мира».

Макрон сообщил, что «Франция готова принять участие в международной миссии по стабилизации в Газе и совместно с европейскими партнерами поддержать программы обучения и оснащения палестинских сил безопасности».-0-

Ряд стран признал государственность Палестины Португалия признала государственность Палестины МИД Израиля: признание Палестины подрывает шансы на сделку с ХАМАС.

