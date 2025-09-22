Boeing начала производство истребителя шестого поколения

«Мы должны действовать быстро. Должен сказать вам, команда, что уже почти 2026 год. Команда намерена запустить первый самолёт в 2028 году. За несколько коротких месяцев с момента нашего объявления Boeing уже приступили к производству первого экземпляра. Мы готовы действовать быстро. Мы должны действовать быстро», — заявил начальник штаба ВВС, генерал Дэвид Оллвин.