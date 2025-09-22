Boeing начала производство истребителя шестого поколения

«Мы должны действовать быстро. Должен сказать вам, команда, что уже почти 2026 год. Команда намерена запустить первый самолёт в 2028 году. За несколько коротких месяцев с момента нашего объявления Boeing уже приступили к производству первого экземпляра. Мы готовы действовать быстро. Мы должны действовать быстро», — заявил начальник штаба ВВС, генерал Дэвид Оллвин.
Проект F-47 входит в инициативу Next Generation Air Dominance (NGAD). В её рамках планируется создание беспилотных систем сопровождения, новых силовых установок, вооружений, а также комплексов радиоэлектронного воздействия и управления воздушным боем.
Напомним, американский президент Дональд Трамп 21 марта заявил о заключении контракта с компанией Boeing на разработку истребителей шестого поколения. Как утверждал республиканец, прототип уже тайно летал на протяжении пяти лет. Ранее стало известно, что Пентагон пошёл ва-банк, запросив 3,4 миллиарда долларов на создание нового истребителя. Кроме того, планируется сократить объёмы закупок истребителей пятого поколения F-35.