Boeing начала производство истребителя шестого поколения

Компания Boeing приступила к производству истребителя шестого поколения F-47, разработанного для ВВС США. По данным TWZ, первый полёт прототипа намечен на 2028 год.

Источник: Life.ru

«Мы должны действовать быстро. Должен сказать вам, команда, что уже почти 2026 год. Команда намерена запустить первый самолёт в 2028 году. За несколько коротких месяцев с момента нашего объявления Boeing уже приступили к производству первого экземпляра. Мы готовы действовать быстро. Мы должны действовать быстро», — заявил начальник штаба ВВС, генерал Дэвид Оллвин.

Проект F-47 входит в инициативу Next Generation Air Dominance (NGAD). В её рамках планируется создание беспилотных систем сопровождения, новых силовых установок, вооружений, а также комплексов радиоэлектронного воздействия и управления воздушным боем.

Напомним, американский президент Дональд Трамп 21 марта заявил о заключении контракта с компанией Boeing на разработку истребителей шестого поколения. Как утверждал республиканец, прототип уже тайно летал на протяжении пяти лет. Ранее стало известно, что Пентагон пошёл ва-банк, запросив 3,4 миллиарда долларов на создание нового истребителя. Кроме того, планируется сократить объёмы закупок истребителей пятого поколения F-35.

