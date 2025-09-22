Путин заявил о готовности продлить ограничения по ДСНВ: Трамп лично прокомментирует это предложение

В ходе выступления о ядерном оружии российский лидер подчеркнул, что один за другим разрушаются важнейшие международные доктрины. Диалог по ограничению ядерных вооружений между США и Россией заглох. С начала XXI века ситуация становится все хуже и хуже, год от года. Ядерное оружие на базах США в Германии, расширение американской системы ПРО под предлогом «защиты от терроризма», отметил он.