Путин заявил о готовности продлить ограничения по ДСНВ: Трамп лично прокомментирует это предложение

Президент США Дональд Трамп планирует лично высказаться об инициативе российского лидера Владимира Путина о продлении Москвой ограничений по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
По ее словам, хозяин Овального кабинета знает о предложении Кремля и готовится самостоятельно выступить по этому поводу.
«Думаю, оно звучит довольно хорошо, но он хочет лично высказаться на эту тему», — сказала она.
Днем 22 сентября президент России Владимир Путин сделал важное и значимое для международной безопасности заявление. На совещании с постоянными членами Совета безопасности России глава государства объявил, что Москва может еще в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических и наступательных вооружений (ДСНВ), срок действия которого истекает в феврале следующего года.
В ходе выступления о ядерном оружии российский лидер подчеркнул, что один за другим разрушаются важнейшие международные доктрины. Диалог по ограничению ядерных вооружений между США и Россией заглох. С начала XXI века ситуация становится все хуже и хуже, год от года. Ядерное оружие на базах США в Германии, расширение американской системы ПРО под предлогом «защиты от терроризма», отметил он.
Путин указал, что накопившиеся проблемы в стратегической сфере связываем с деструктивными действиями Запада. Их дестабилизирующие доктрины и военно-технические программы, нацелены на обретение абсолютного и подавляющего превосходства.
На этом же совещании Владимир Путин объяснил отказ России от ограничений на развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД), назвав его вынужденным. По его словам, Россия в состоянии ответить на любые существующие угрозы путем применения военно-технических мер. Президент указал, что этот вынужденный шаг был продиктован необходимостью адекватно реагировать на программы по размещению в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе аналогичных вооружений американского и иного западного производства. Подобные шаги прямо угрожают безопасности России, констатировал он.