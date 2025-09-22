Военный эксперт Литовкин назвал способ прекратить атаки ВСУ на Крым

Напомним, ранее беспилотники ВСУ атаковали посёлок в Крыму. В результате ударов по школе и санаторию «Форос» погибли трое человек, 16 получили ранения. Глава парламента Крыма Владимир Константинов назвал произошедшее терактом и заверил, что виновные ответят за свои деяния. Среди пострадавших оказались и граждане Белоруссии, которые находились на берегу во время атаки.