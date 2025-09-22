«Аэрофлот» вынужденно корректирует расписание из-за ограничений в Шереметьеве

«В связи с вводом вечером 22 сентября временных ограничений на вылет и прилет воздушных судов в аэропорту Шереметьево Аэрофлот вынужденно корректирует расписание путем переноса времени вылета, а также отмены некоторых рейсов. Просим пассажиров следить за информацией на онлайн-табло и в разделе “Управление бронированием” на сайте Аэрофлота, информационных табло аэропортов и за объявлениями по громкой связи», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале авиакомпании. -0-