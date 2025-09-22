Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Аэрофлот» вынужденно корректирует расписание из-за ограничений в Шереметьеве

«В связи с вводом вечером 22 сентября временных ограничений на вылет и прилет воздушных судов в аэропорту Шереметьево Аэрофлот вынужденно корректирует расписание путем переноса времени вылета, а также отмены некоторых рейсов», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале авиакомпании.

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиакомпания «Аэрофлот» сообщила о вынужденных корректировках в расписании рейсов путем переноса времени вылета, а также отмены некоторых из них из-за ограничений в Шереметьеве. Об этом информирует ТАСС.

«В связи с вводом вечером 22 сентября временных ограничений на вылет и прилет воздушных судов в аэропорту Шереметьево Аэрофлот вынужденно корректирует расписание путем переноса времени вылета, а также отмены некоторых рейсов. Просим пассажиров следить за информацией на онлайн-табло и в разделе “Управление бронированием” на сайте Аэрофлота, информационных табло аэропортов и за объявлениями по громкой связи», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале авиакомпании. -0-